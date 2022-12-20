Власти Украины участвовали в отправке Саакашвили в Грузию — глава правящей партии
17:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители украинских властей участвовали в оправке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину и именно поэтому сейчас хотят, чтобы его выпустили из тюрьмы. Об этом во вторник заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник в своем ежедневном видеообращении призвал власти Грузии освободить Саакашвили в связи с состоянием здоровья и отправить его на лечение на Украину, в Европу или в США.
«В течение всего этого периода мы говорили, что те люди, которые отправили Саакашвили в Грузию, активно действуют для его освобождения. У них своего рода ответственность перед Саакашвили. Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. Заявление Зеленского лишь подтвердило все это. <…> Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию», — сказал Кобахидзе.
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