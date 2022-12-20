Дума вводит штрафы до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность РФ
17:34 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность России.
Изменения вносятся в ст. 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») Кодекса РФ об административных правонарушениях. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб.
Вторым документом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».
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