США выступают за сохранение дипломатических каналов с Россией — Госдеп
17:43 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США хотят, чтобы дипломатические каналы с Россией продолжали существовать. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в интервью RTVI, опубликованном на его сайте во вторник.
«Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между Соединенными Штатами и Россией продолжали существовать. <…> Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — сказал он, комментируя возможность возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в 2023 году.
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