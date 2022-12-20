США выступают за сохранение дипломатических каналов с Россией — Госдеп

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят, чтобы дипломатические каналы с Россией продолжали существовать. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в интервью RTVI, опубликованном на его сайте во вторник.

«Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между Соединенными Штатами и Россией продолжали существовать. <…> Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — сказал он, комментируя возможность возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в 2023 году.