Во двор посольства Финляндии в Москве неизвестные бросили несколько кувалд

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Финляндии в Москве сообщило ТАСС, что неизвестные во вторник забросали кувалдами территорию диппредставительства, материального ущерба в результате инцидента не нанесено.

«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили в посольстве.