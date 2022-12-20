Во двор посольства Финляндии в Москве неизвестные бросили несколько кувалд
18:55 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили в посольстве.
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