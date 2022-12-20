Финляндия осуществит очередную поставку Украине военной техники на сумму 28,8 млн евро

19:16 Источник: Интерфакс

Финляндия направит на Украину военную технику стоимостью в 28,8 млн евро, сообщило во вторник министерство обороны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ и график доставки более подробно не будут сообщаться", - отметило Минобороны Финляндии.

Это будет уже одиннадцатая поставка военной техники. Общая стоимость всех комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией на Украину, сейчас составляет 189,2 млн евро.