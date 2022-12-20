Президент Хорватии: Украина - не союзник ЕС, ее насильно пытаются сделать союзником
19:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украина не союзник, ее насильно пытаются сделать союзником. Ей цинично предоставляют статус кандидата в ЕС, ужасный цинизм. Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать, ужасное унижение. Это сегодняшний Евросоюз, беда, ноль», — приводит слова президента Хорватии газета «Ютарни лист».
Миланович полагает, что конфликт на Украине «был неизбежным». «Вся западная и американская философия войны <…> — нападем на намного более слабого и выпьем ему кровь, изобьем его, уничтожим его страну», — сказал он, выразив мнение, что в данном случае РФ и США пошли на конфликт сознательно. «Это американская война, которая идет на украинских спинах, но с американскими деньгами», — убежден президент Хорватии.
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