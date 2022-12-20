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Синоптики предсказывают скачки температуры воздуха от -14С до 0С в течение суток в Москве

20:32 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура будет понижаться до 20 градусов мороза в ночь на среду в столичном регионе. Днем она начнет активно расти, но ожидаются снег и мокрый снег, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

«Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12-14 градусов, а по области — до минус 20 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, к утру потеплеет до 10 градусов мороза, а к вечеру — до 2 градусов мороза — 0 градусов. «В первой половине дня прогнозируется снег, во второй — мокрый снег. Речь идет о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололед будут», — сказал он.

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