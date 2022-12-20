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Пасечник в беседе с Путиным попросил президента о субсидиях на дрова и уголь жителям ЛНР

22:05 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник попросил президента РФ Владимира Путина о субсидиях на дрова и уголь жителям республики.

По его словам, в ходе боевых действий в ЛНР разрушена значительная часть жилого фонда, люди вынуждены отапливать дома буржуйками.

«Мы просим небольшие субсидии, чтобы за наш счет (государственный — прим. ТАСС) завести дрова и уголь людям», — сказал Пасечник во вторник на встрече с Путиным.

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