Получение высшего образования женщинам в Афганистане теперь будет недоступно

22:30 Источник: Интерфакс

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) ввело запрет на обучение в университетах женщин, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя талибов.Агентство отмечает, что решение приняли после заседания правительства талибов.

В письме официального представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми говорится, что частным и государственным университетам нужно ввести запрет как можно скорее и проинформировать власти, как только он вступит в силу в том или ином учебном заведении.