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НОВОСТИ

Получение высшего образования женщинам в Афганистане теперь будет недоступно

22:30 20.12.2022 Источник: Интерфакс

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) ввело запрет на обучение в университетах женщин, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя талибов.Агентство отмечает, что решение приняли после заседания правительства талибов.

В письме официального представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми говорится, что частным и государственным университетам нужно ввести запрет как можно скорее и проинформировать власти, как только он вступит в силу в том или ином учебном заведении.

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