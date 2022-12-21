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Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили контракты в 2021 и 2022 годах

09:20 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили обязательства по государственным и внутренним контрактам в 2021 и 2022 годах, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию «Ведомости», опубликованном в среду.

«Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили запланированные обязательства ни в 2021, ни в 2022 году. Это основная причина сложившегося финансового положения. Деньги под определенные сроки получили, а продукцию не сдали», — сказал он.

Убытки Роскосмоса по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года будут более 50 млрд рублей, сообщил также Юрий Борисов.

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