Байден и Зеленский проведут личную встречу в Вашингтоне — CNN

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча в настоящий момент прорабатывается. Об этом сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.

«Кажется, что он [Зеленский] сможет лично обратиться к президенту Байдену, в настоящее время ведется планирование визита президента Зеленского в Белый дом для личной встречи с президентом Байденом», — сказал журналист телеканала в прямом эфире.

Сообщается, что Зеленский уже вылетел в Вашингтон, где у него запланировано выступление в Конгрессе.