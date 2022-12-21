Байден и Зеленский проведут личную встречу в Вашингтоне — CNN
09:32 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча в настоящий момент прорабатывается. Об этом сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.
«Кажется, что он [Зеленский] сможет лично обратиться к президенту Байдену, в настоящее время ведется планирование визита президента Зеленского в Белый дом для личной встречи с президентом Байденом», — сказал журналист телеканала в прямом эфире.
Сообщается, что Зеленский уже вылетел в Вашингтон, где у него запланировано выступление в Конгрессе.
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