В Тюмени родители, недовольные "дистанционкой" привели детей в школу
10:05 21.12.2022 Источник: Газета.Ru
Родители учеников школы №15 в Тюмени, которую перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, привели детей к образовательному учреждению и потребовали учить их детей очно, сообщает 72.ru.
Все школы Тюмени закрыты на карантин с 15 по 23 декабря, дети учатся дистанционно, но такая ситуация не устроила некоторых родителей учеников школы №15. Накануне утром несколько матерей привели в школу детей и потребовали учить их в привычном порядке.
«Мы объясняли ситуацию им, что на сегодняшний день 20% учеников болеют и поэтому уроки проводятся с применением дистанционных технологий. Но одна мама все равно оставила своего ребенка. Его мы отучили, конечно, если его приведут и завтра на очные уроки, будем думать, что делать», — рассказала директор школы Ирина Носова.
Родители уверены, что необходимости в карантине нет, и намерены добиться возвращения к очному обучению.
«Мы с мамами подошли к охране, где нас встретила заместитель директора школы в корпусе на улице Северная, 1 и предъявила нам приказ, где написано, что дети учатся дистанционно. Мы ответили, что у нас нет желания менять форму обучения», — рассказала мать одного из школьников. Газета.Ru
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