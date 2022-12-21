Только 19% россиян готовы сменить работу, чтобы увеличить доход — исследование
10:20 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети россиян (34,6%) считают увеличение дохода своей главной финансовой целью на следующий год, при этом большинство не планирует ради этой цели менять место работы. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «АльфаСтрахование» (есть в распоряжении ТАСС).
«Оставлять основное место работы, чтобы увеличить доход или добиться планов по материальным приобретениям, респонденты не намерены. 22% из них будут искать подработку, а к смене работы готовы только 19%. Порядка 8% опрошенных собираются получать дополнительное образование в надежде на последующий рост доходов», — говорится в материалах исследования.
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