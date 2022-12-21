Байден на встрече не станет подталкивать Зеленского к переговорам с РФ — администрация США
10:32 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон в настоящее время не видит перспектив для дипломатического урегулирования на Украине, президент США Джо Байден на предстоящей 21 декабря встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским не станет подталкивать его к переговорам с Россией. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему визиту президента Украины в Вашингтон.
«Россия, конечно, могла бы прекратить войну завтра, выведя войска с Украины. Она, конечно, не демонстрирует намерений сделать это или намерений провести серьезную встречу, чтобы взять на себя обязательства сделать это. Так что мы не считаем, что в самой ближайшей перспективе дипломатия позволит прекратить войну на справедливых условиях», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Байден говорить с Зеленским о необходимости переговоров с Россией.
«Президент Байден с самого начала, даже до начала этой войны, в полной мере ясно дал понять, что руководствуется принципом: ничего [не обсуждать] относительно Украины без Украины; что он не будет оказывать нажим или подталкивать Зеленского к переговорам, а будет работать с Конгрессом и с нашими союзниками, чтобы обеспечить для Украины наилучшее возможное положение на поле боя, чтобы, когда подойдет время, у нее было бы наилучшее положение за столом переговоров, — продолжил сотрудник администрации США. — И они обсудят все составляющие этого конфликта, включая ситуацию на поле боя и то, как будет дальше идти война».
«И я не стану сегодня говорить больше, поскольку думаю, очень важно, чтобы у них была возможность обсудить это. Но я подчеркну, что президент [США] не даст сигнал, который будет заключаться в том, чтобы оказать нажим, подтолкнуть или подвести Зеленского к какому-либо направлению», — добавил данный чиновник.
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