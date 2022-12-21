Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с лидером партии «Единая Россия»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду встретился в китайской столице с главой партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин встретился с председателем партии „Единая Россия“ Дмитрием Медведевым, который по приглашению Коммунистической партии Китая прибыл в Пекин», — проинформировал телеканал.