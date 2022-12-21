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В Киеве третий день идут экстренные отключения электроэнергии

11:05 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии продолжаются в Киеве третий день, плановые графики отключений не действуют. Об этом в среду сообщили в региональном отделении энергохолдинга ДТЭК.

Кроме того, на сайте компании «ДТЭК Днепровские электросети» указано, что графики стабилизационных отключений не действуют и в Днепре, происходят экстренные отключения. «Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий», — говорится в сообщении.

В понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, отдельные районы столицы остались без электроснабжения. Также получили повреждения объекты критической инфраструктуры в Киевской области.

Днепропетровская область оказалась полностью обесточена 16 декабря. Об экстренных отключениях электроэнергии в регионе сообщалось 18 и 19 декабря.

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