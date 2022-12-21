Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, обсудил в Пекине украинский кризис
11:20 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, которому передал послание президента РФ Владимира Путина. На переговорах обсуждались в том числе и международные вопросы, включая кризис на Украине.
Как сообщили в среду в секретариате зампреда СБ, визит прошел 20–21 декабря. «Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ [Владимира] Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов», — отметили в секретариате.
«Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и Группу двадцати. Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис», — подчеркнули в секретариате.
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