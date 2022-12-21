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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

11:32 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

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