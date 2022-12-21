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В России выявили 7 442 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 442, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 994 случая заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии — 21 735 851 и 393 166 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 359 против 8 109 днем ранее, до 21 131 700.

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