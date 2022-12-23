Роскосмос подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация «Роскосмос» подала заявку на продолжение эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил в среду в эфире телеканала «Россия-24» генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Сегодня мы имеем официальное разрешение работы на МКС до 2024 года включительно. И мы уже подали заявку о продолжении до 2028 года. Конечно, мы будем сохранять свое присутствие как можно дольше, но никто не знает, как будет себя вести станция в дальнейшем», — сказал он.