0
0
0
НОВОСТИ

Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию — Песков

13:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в следующем году, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный», — сказал представитель Кремля, отметив, что «это произойдет уже в следующем году».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.12.2022
Доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках» нет — WP
0
93
12:20 21.12.2022
Роскосмос подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года
0
107
12:05 21.12.2022
Китай готов к сближению с Россией ради справедливого глобального управления — Си Цзиньпин
0
136
12:00 21.12.2022
В России выявили 7 442 случая заражения коронавирусом за сутки
0
136
11:32 21.12.2022
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
0
168
11:20 21.12.2022
Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, обсудил в Пекине украинский кризис
0
196
11:05 21.12.2022
В Киеве третий день идут экстренные отключения электроэнергии
0
208
11:00 21.12.2022
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с лидером партии «Единая Россия»
0
189
10:32 21.12.2022
Байден на встрече не станет подталкивать Зеленского к переговорам с РФ — администрация США
0
241
10:20 21.12.2022
Только 19% россиян готовы сменить работу, чтобы увеличить доход — исследование
0
228

Возврат к списку