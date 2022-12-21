Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию — Песков
13:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в следующем году, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный», — сказал представитель Кремля, отметив, что «это произойдет уже в следующем году».
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