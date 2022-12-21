В Москве выявили 1 929 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 929 против 940 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 285 562 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 322 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 633, до 3 090 623.
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