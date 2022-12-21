В ЕС не собираются объективно расследовать подрывы «Северных потоков» — Лавров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто в Евросоюзе не собирается проводить объективное расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на 45-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«В связи с известным подрывом „Северных потоков“, обстоятельства которого, судя по всему, никто в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановились северные маршруты транспортировки российского газа», — сказал он.