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Талибы приказали не пускать учительниц и учениц младших классов в школы — СМИ

13:32 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) распорядились не пускать учительниц и учениц младших классов в школы. Об этом сообщила в среду газета «Хашт-э субх» со ссылкой на заявления нескольких преподавательниц в Кабуле.

По их словам, руководство ряда столичных школ утром в среду направило сотрудницам предупреждение, в котором попросило их не приходить на работу в связи с распоряжением талибов. Кроме того, родители некоторых школьниц в Кабуле сообщили изданию, что их дочерей не пустили в школы вооруженные боевики «Талибана». Таким образом, утверждает «Хашт-э субх», талибы вводят запрет на посещение школ и для учениц младших классов, которым до этого разрешали ходить на занятия.

Вооруженные радикалы появились утром в среду и у дверей университета Кабула: по данным газеты, они следили за тем, чтобы студенток не пускали в учебное заведение.

Во вторник телеканал «Ариана ньюс» проинформировал, что талибы распорядились приостановить занятия для студенток до дальнейшего распоряжения.

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