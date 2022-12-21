Кремль не раскрывает местоположение штаба СВО, который посещал Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал уточнять, где располагается объединенный штаб СВО, который 16 декабря посещал президент России Владимир Путин.

«Место расположения этого штаба мы не указывали — не имеем права этого делать. <…> Где он (штаб — прим. ТАСС) находится, мы не говорим», — сказал представитель Кремля, отвечая в среду на соответствующий вопрос.