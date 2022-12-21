В Херсоне сейчас находятся не менее 70 тысяч жителей — Сальдо
14:12 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Херсоне остаются порядка 70 тысяч местных жителей. Об этом сообщил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала.
«По нашим подсчетам, там (в Херсоне — прим. ТАСС) все-таки не менее 70 тысяч херсонцев есть», — сказал он.
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