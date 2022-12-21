Европа не должна дальше втягиваться в конфликт на Украине — Орбан

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не должна дальше втягиваться в вооруженный конфликт на Украине, и Венгрия не намерена вмешиваться в него. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

«Европа уже погрузилась в войну [на Украине], — сказал глава венгерского правительства. — Тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, тот с головой окунулся в военные действия. Мы надеемся, что Европа не будет по уши в этой войне, и Венгрия не будет в нее вмешиваться. Однако мы оказываем и будем оказывать гуманитарную помощь беженцам с Украины».