Против РФ активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО — Путин
15:22 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что военный потенциал почти всех основных стран Североатлантического альянса активно используется против России.
«Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО», — сказал он в среду, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ.
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