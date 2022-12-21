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НОВОСТИ

Боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов — Путин

15:34 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия в ходе специальной военной операции обозначили ключевые вопросы, требующие проработки, заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны.

«Боевые действия, безусловно, обозначили и вопросы, над которыми <…> мы должны особо поработать. В том числе те, которые мы не раз обсуждали. Имею в виду связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы и так далее», — сказал глава государства, отметив, что полученный в СВО боевой опыт будет использоваться в дальнейшем в развитии Вооруженных сил РФ.

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