Боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов — Путин
15:34 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые действия в ходе специальной военной операции обозначили ключевые вопросы, требующие проработки, заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны.
«Боевые действия, безусловно, обозначили и вопросы, над которыми <…> мы должны особо поработать. В том числе те, которые мы не раз обсуждали. Имею в виду связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы и так далее», — сказал глава государства, отметив, что полученный в СВО боевой опыт будет использоваться в дальнейшем в развитии Вооруженных сил РФ.
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