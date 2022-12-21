Минобороны предлагает увеличить возраст призыва до 21 года, предельный возраст — до 30 лет

16:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», — сказал он.