Минобороны предлагает увеличить возраст призыва до 21 года, предельный возраст — до 30 лет
16:04 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», — сказал он.
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