Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих — Шойгу

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек», — сказал Шойгу.