Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих — Шойгу
16:10 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек», — сказал Шойгу.
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