Шойгу сообщил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ требуют создания в своем составе двух стратегических территориальных объединений — Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется… <…> создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа», — сказал он.