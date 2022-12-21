РФ хотела быть частью так называемого цивилизованного мира, но ее там «не ждали» — Путин

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стремилась быть частью так называемого цивилизованного мира, но ее там «не ждали», заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании коллегии Минобороны.

«Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, и вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки. Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью — нет», — сказал глава государства.