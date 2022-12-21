Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Киеву — Шойгу

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 25 государств выделили 97 млрд долларов на поставки оружия Киеву, часть оружия находится в руках террористов и расползается по всему миру. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 млрд долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане», — заявил Шойгу.

По словам министра обороны РФ, часть оружия попала в руки террористов и «расползается» по всему миру. «Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины», — добавил он.