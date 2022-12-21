РФ не будет заниматься милитаризацией страны и экономики — Путин

16:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что страна не повторит ошибки прошлого, когда ради интересов обороны разрушалась экономика.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику», — заявил глава государства в среду на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», — подчеркнул Путин.