0
0
88
НОВОСТИ

Запрет на продажу петард и запуск фейерверков введен в Белгородской области

17:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу пиротехнических средств и запуск фейерверков. Ограничение действует до 20 января 2023 года, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

«Введен временный запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Такое решение принято оперативным штабом,», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа и использование петард, фейерверков и салютов запрещены в Белгородской области до 20 января 2023 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:20 21.12.2022
Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Киеву — Шойгу
0
62
16:12 21.12.2022
Шойгу сообщил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов
0
61
16:10 21.12.2022
Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих — Шойгу
0
72
16:04 21.12.2022
Минобороны предлагает увеличить возраст призыва до 21 года, предельный возраст — до 30 лет
0
71
15:51 21.12.2022
Нужно проработать вопросы расширения арсенала современных ударных средств — Путин
0
67
15:34 21.12.2022
Боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов — Путин
0
62
15:22 21.12.2022
Против РФ активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО — Путин
0
70
14:00 21.12.2022
Кремль не раскрывает местоположение штаба СВО, который посещал Путин
0
76
19:16 20.12.2022
Финляндия осуществит очередную поставку Украине военной техники на сумму 28,8 млн евро
0
255
15:12 20.12.2022
Зеленский приехал в Артемовск - СМИ
0
304

Возврат к списку