Запрет на продажу петард и запуск фейерверков введен в Белгородской области
17:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу пиротехнических средств и запуск фейерверков. Ограничение действует до 20 января 2023 года, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
«Введен временный запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Такое решение принято оперативным штабом,», — говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа и использование петард, фейерверков и салютов запрещены в Белгородской области до 20 января 2023 года.
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