Запрет на продажу петард и запуск фейерверков введен в Белгородской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу пиротехнических средств и запуск фейерверков. Ограничение действует до 20 января 2023 года, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

«Введен временный запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Такое решение принято оперативным штабом,», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа и использование петард, фейерверков и салютов запрещены в Белгородской области до 20 января 2023 года.