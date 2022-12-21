Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до сих пор относится к народу Украины как к братскому.

«Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — подчеркнул глава российского государства, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин обратил внимание, что Москва на протяжении десятилетий предпринимала попытки выстроить с Киевом отношения в новых геополитических условиях. «Ну все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало», — констатировал президент РФ.