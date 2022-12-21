Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским
17:12 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что до сих пор относится к народу Украины как к братскому.
«Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — подчеркнул глава российского государства, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин обратил внимание, что Москва на протяжении десятилетий предпринимала попытки выстроить с Киевом отношения в новых геополитических условиях. «Ну все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало», — констатировал президент РФ.
НОВОСТИ
- 16:20 21.12.2022
- Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Киеву — Шойгу
- 16:12 21.12.2022
- Шойгу сообщил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов
- 16:10 21.12.2022
- Численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих — Шойгу
- 16:04 21.12.2022
- Минобороны предлагает увеличить возраст призыва до 21 года, предельный возраст — до 30 лет
- 15:51 21.12.2022
- Нужно проработать вопросы расширения арсенала современных ударных средств — Путин
- 15:34 21.12.2022
- Боевые действия в ходе СВО обозначили ряд требующих решения вопросов — Путин
- 15:22 21.12.2022
- Против РФ активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО — Путин
- 14:00 21.12.2022
- Кремль не раскрывает местоположение штаба СВО, который посещал Путин
- 19:16 20.12.2022
- Финляндия осуществит очередную поставку Украине военной техники на сумму 28,8 млн евро
- 15:12 20.12.2022
- Зеленский приехал в Артемовск - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать