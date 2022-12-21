У Германии сейчас нет доступных систем ПРО Patriot для отправки на Украину — кабмин ФРГ
17:40 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия не имеет принципиальных возражений против того, чтобы последовать за США в вопросе поставок на Украину систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), однако в настоящее время у ФРГ нет доступных систем для отправки Киеву. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он напомнил, что Германия согласилась разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства своего союзника по НАТО. «Это три доступные системы Patriot», — подчеркнул Хебештрайт. «Таким образом, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — резюмировал он.
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