В Пентагоне идет проверка поставок оружия Украине на предмет злоупотреблений – СМИ

19:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба уголовных расследований (DCIS) Министерства обороны США занимается проверкой поставок вооружения Украине Соединенными Штатами на предмет признаков мошенничества и злоупотреблений. Об этом в среду сообщила газета «Милитари таймс».

«Риск вполне реален в силу того факта, что мы имеем дело с таким невероятным количеством предметов, многие из которых обладают боевой способностью, и мы делаем это очень быстро», — приводит издание слова представителя DCIS Джеймса Айвза.

По данным «Милитари таймс», основное внимание будет сконцентрировано на оперативных контрактах Пентагона и на потенциальной утечке помощи США через черный рынок.