Украина все же получит из США комплексы Patriot
20:15 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняется в данном документе, 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента США, 850 млн долларов — по линии Пентагона. «Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot <…>», — отмечается в заявлении. Практически одновременно с ним пресс-служба Белого дома опубликовала текст распоряжения президента США Джо Байдена о выделении Киеву до 1 млрд долларов по линии внешнеполитического ведомства, о котором упомянул Блинкен.
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