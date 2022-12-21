Украина все же получит из США комплексы Patriot

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме 1,85 млрд долларов, в который впервые войдут в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается в распространенном в среду письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как уточняется в данном документе, 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента США, 850 млн долларов — по линии Пентагона. «Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot <…>», — отмечается в заявлении. Практически одновременно с ним пресс-служба Белого дома опубликовала текст распоряжения президента США Джо Байдена о выделении Киеву до 1 млрд долларов по линии внешнеполитического ведомства, о котором упомянул Блинкен.