Президент Украины прибыл в США - СМИ
21:10 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из его публикации, самолет с украинским лидером на борту «приземлился в США». Эти данные журналисту Эн-би-си подтвердил неназванный украинский чиновник.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в ООН и встреча с генеральным секретарем Антониу Гутерришем не планируется. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
«Он не встречается с генеральным секретарем. Я разговаривал с представителями службы безопасности о том, не планирует ли заехать президент Зеленский в ООН, они сказали, что нет. Таких планов нет», — сказал он.
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