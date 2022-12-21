Президент Украины прибыл в США - СМИ

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду в США. Об этом сообщил в «Твиттере» журналист телекомпании Эн-би-си Питер Александер.

Как следует из его публикации, самолет с украинским лидером на борту «приземлился в США». Эти данные журналисту Эн-би-си подтвердил неназванный украинский чиновник.



Визит президента Украины Владимира Зеленского в ООН и встреча с генеральным секретарем Антониу Гутерришем не планируется. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Он не встречается с генеральным секретарем. Я разговаривал с представителями службы безопасности о том, не планирует ли заехать президент Зеленский в ООН, они сказали, что нет. Таких планов нет», — сказал он.