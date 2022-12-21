В ООН представили данные о количестве беженцев из Украины с начала СВО
22:30 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно имеющимся в управлении сведениям, больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 544 074), Германия (1 021 667), Чехия (472 473), Италия (173 231), Испания (158 789), Болгария (148 451), Великобритания (150 600), Франция (118 994), Словакия (104 140) и Румыния (103 167). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включен 4 862 561 беженец.
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