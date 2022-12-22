Дмитрий Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
09:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил в четверг ТАСС помощник Рогозина.
«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник.
Ранения получили также сопровождавшие его лица.
«Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar („Цезарь“), разработанная и производимая французской фирмой Nexter („Некстер“)», — добавил помощник Рогозина.
Украинские силовики вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.
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