Дмитрий Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил в четверг ТАСС помощник Рогозина.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник.

Ранения получили также сопровождавшие его лица.

«Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar („Цезарь“), разработанная и производимая французской фирмой Nexter („Некстер“)», — добавил помощник Рогозина.

Украинские силовики вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.