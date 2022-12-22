США не считают, что поставки комплексов Patriot на Украину ведут к эскалации — Байден

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не считает, что передача Киеву американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Это оборонная система, это оборонная система вооружений. Это не ведет к эскалации, это в целях обороны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли передача указанных вооружений Киеву привести к эскалации. На реплику Зеленского о потребности Украины в дополнительных комплексах Patriot Байден со смехом ответил: «Мы работаем над этим».