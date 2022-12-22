Трамп-младший назвал Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий»
09:20 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий».
«Зеленский — это просто неблагодарная королева иностранных пособий», — написал он в среду в «Твиттере», комментируя слова корреспондента газеты «Вашингтон экзаминер» о том, что Зеленский, скорее всего, заявит Конгрессу, что 45 млрд долларов, предназначенных для помощи Киеву в 2023 году в бюджете США, будет недостаточно.
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