Трамп-младший назвал Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий».

«Зеленский — это просто неблагодарная королева иностранных пособий», — написал он в среду в «Твиттере», комментируя слова корреспондента газеты «Вашингтон экзаминер» о том, что Зеленский, скорее всего, заявит Конгрессу, что 45 млрд долларов, предназначенных для помощи Киеву в 2023 году в бюджете США, будет недостаточно.