Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках» — посольство
09:32 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет настаивать на своем участии во всестороннем и прозрачном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не позволит «замести под ковер» правду о произошедшем. Об этом говорится в опубликованном в среду письменном заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
«Обратили внимание на расследование издания „Вашингтон пост“ теракта на международных газовых магистралях „Северного потока“. Так, журналисты — в отличие от местных властей, „внезапно“ отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely (с высокой долей вероятности — прим. ТАСС), — пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление», — отметили российские дипломаты.
«Подчеркиваем, что наша страна не позволит „замести под ковер“ неудобную правду о произошедшем на „Северных потоках“. Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — подчеркнули в посольстве.
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