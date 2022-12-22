Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках» — посольство

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет настаивать на своем участии во всестороннем и прозрачном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не позволит «замести под ковер» правду о произошедшем. Об этом говорится в опубликованном в среду письменном заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на расследование издания „Вашингтон пост“ теракта на международных газовых магистралях „Северного потока“. Так, журналисты — в отличие от местных властей, „внезапно“ отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely (с высокой долей вероятности — прим. ТАСС), — пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление», — отметили российские дипломаты.

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит „замести под ковер“ неудобную правду о произошедшем на „Северных потоках“. Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — подчеркнули в посольстве.