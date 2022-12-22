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Киев перебрасывает спецподразделения в район Артемовска — Марочко

10:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску спецподразделений Сил специальных операций Украины в район города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР для противодействия штурмующим группам РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район Артемовска перебрасывают спецподразделения. Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций. В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирства в рядах украинских войск», — сказал он.

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