Киев перебрасывает спецподразделения в район Артемовска — Марочко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску спецподразделений Сил специальных операций Украины в район города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР для противодействия штурмующим группам РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район Артемовска перебрасывают спецподразделения. Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций. В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирства в рядах украинских войск», — сказал он.