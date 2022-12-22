Давшему ложные показания о стрельбе в вузе в Перми студенту назначили обязательные работы
10:05 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александр Калинин, который дал ложные показания о стрельбе в вузе и обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат, приговорен к обязательным работам на срок 400 часов. Об этом сообщает в четверг корр. ТАСС из зала суда.
«Суд постановил признать Калинина виновным в совершении преступления и приговорить его к обязательным работам сроком 400 часов», — зачитала приговор судья.
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