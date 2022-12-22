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Около 70% россиян считают, что события этого года негативно отразились на их работе - опрос

10:20 22.12.2022 Источник: РБК

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HeadHunter (HH.ru), которые есть в распоряжении РБК.

Исследование среди 4 тыс. пользователей рекрутингового портала показало, что наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов не многим меньше — 65%. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой оказались 25–34-летние, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет.

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