Около 70% россиян считают, что события этого года негативно отразились на их работе - опрос

10:20 Источник: РБК

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HeadHunter (HH.ru), которые есть в распоряжении РБК.

Исследование среди 4 тыс. пользователей рекрутингового портала показало, что наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов не многим меньше — 65%. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой оказались 25–34-летние, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет.