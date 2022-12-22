Курс доллара превысил 72 рубля

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 72 руб. впервые с 29 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8:30 мск, курс доллара прибавлял 1,43%, поднимаясь до 72,01 руб.

К 8:37 мск курс доллара ускорил рост до 1,56%, торгуется на уровне 72,1 руб. В то же время курс евро растет до 76,85 руб. (+1,65%).