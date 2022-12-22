Курс доллара превысил 72 рубля
10:32 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 72 руб. впервые с 29 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8:30 мск, курс доллара прибавлял 1,43%, поднимаясь до 72,01 руб.
К 8:37 мск курс доллара ускорил рост до 1,56%, торгуется на уровне 72,1 руб. В то же время курс евро растет до 76,85 руб. (+1,65%).
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